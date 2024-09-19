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АНАЛІТИКА

TSMC готується до випуску 2-нм чипів у 2025 році, й Apple серед перших клієнтів

11:39 19.09.2024 |

Новини IT

 

Apple представила серію iPhone 16 з чипами A18 і A18 Pro, виготовленими за 3-нм техпроцесом. За новими даними, TSMC почне масове виробництво 2-нм чипів у 2025 році, й Apple стане однією з перших компаній, що використовують новий техпроцес для своїх чипів.

Очікується, що наступна серія чипів A-серії для iPhone 17 буде заснована на 2-нм техпроцесі TSMC. Однак наразі незрозуміло, чи будуть всі моделі iPhone 17 використовувати 2-нм чипи. Можливо, тільки моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають 2-нм чипи, тоді як базові моделі залишаться на 3-нм техпроцесі. TSMC прогнозує, що 2-нм чипи поліпшать продуктивність на 10-15% за того самого енергоспоживання або знизять енергоспоживання на 25-30% за тієї самої потужності, що й чип 3-нм покоління.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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