TSMC готується до випуску 2-нм чипів у 2025 році, й Apple серед перших клієнтів

Apple представила серію iPhone 16 з чипами A18 і A18 Pro, виготовленими за 3-нм техпроцесом. За новими даними, TSMC почне масове виробництво 2-нм чипів у 2025 році, й Apple стане однією з перших компаній, що використовують новий техпроцес для своїх чипів.

Очікується, що наступна серія чипів A-серії для iPhone 17 буде заснована на 2-нм техпроцесі TSMC. Однак наразі незрозуміло, чи будуть всі моделі iPhone 17 використовувати 2-нм чипи. Можливо, тільки моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають 2-нм чипи, тоді як базові моделі залишаться на 3-нм техпроцесі. TSMC прогнозує, що 2-нм чипи поліпшать продуктивність на 10-15% за того самого енергоспоживання або знизять енергоспоживання на 25-30% за тієї самої потужності, що й чип 3-нм покоління.