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АНАЛІТИКА

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max демонструють на 26% вищу швидкість 5G, завдяки новому модему від Qualcomm

17:40 13.09.2024 |

Новини IT

 

За даними SpeedSmart, нові iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max забезпечують помітне підвищення швидкості 5G завдяки новому модему Qualcomm Snapdragon X75.

Тестування показало, що швидкість завантаження 5G на цих моделях зросла в середньому на 23,7% порівняно з попереднім поколінням.

Клієнти Verizon отримали найбільше покращення, зростання швидкості на 26,4%, що забезпечує середню швидкість завантаження понад 400 Мбіт/с. T-Mobile також продемонстрував вражаючі результати, з середньою швидкістю 447,50 Мбіт/с, тоді як AT&T показав 269,48 Мбіт/с - на 25,7% швидше ніж у попередніх моделях.

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max демонструють на 26% вищу швидкість 5G, завдяки новому модему від Qualcomm

 

Модем Snapdragon X75 не тільки підвищує швидкість, але й зменшує енергоспоживання та покращує агрегування операторів 5G. Зазначимо, що стандартні моделі iPhone 16, ймовірно, використовують старіший модем Snapdragon X70, хоча ця інформація ще не підтверджена офіційно.

Всі моделі iPhone 16 тепер також підтримують Wi-Fi 7, який обіцяє значні поліпшення у швидкості та зменшення затримки.

Apple відкриє попередні замовлення на нові iPhone 16 та iPhone 16 Pro з п'ятниці, 13 вересня. Перші поставки та доступність в магазинах розпочнуться 20 вересня.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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