AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху

Apple анонсувала нові функції для AirPods Pro 2.

Перше нововведення - захист слуху завдяки машинному навчанню. Він буде увімкнений за замовчуванням, щоб захистити вас від гучних шумів навколишнього середовища, зберігаючи при цьому звукову характеристику того, що ви слухаєте. Чип H2 допомагає зменшити гучні переривчасті шуми 48 000 разів на секунду.





Також навушники отримали персоналізований тест слуху, який допоможе налаштувати режим вбудованого слухового апарату. Навушники використовуватимуть результати тесту, щоб виконати налаштування, які допоможуть вам краще чути звуки навколо.

AirPods Pro 2 отримають нововведення з оновленням iOS 18. Усі функції будуть доступні в понад 100 країнах світу.



