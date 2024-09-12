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iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
11:54 12.09.2024 |
Apple представила нові чіпи для своїх iPhone 16 і 16 Pro, які обіцяють значні покращення у продуктивності. Нові моделі використовують чіпи другого покоління з 3-нм техпроцесом. iPhone 16 і 16 Plus отримали чіп A18, тоді як iPhone 16 Pro і Pro Max оснащені чіпом A18 Pro.
Характеристики
Спільні особливості A18 та A18 Pro:
* Обидва чіпи виготовлені за 3-нм техпроцесом.
* Мають 6 ядер у процесорі: 4 з них призначені для високої продуктивності, а 2 - для економії енергії.
* Оснащені новим 16-ядерним Neural Engine, який покращує обробку складних завдань, таких як генерація зображень і текстів.
* Покращена підсистема пам'яті забезпечує на 17% більшу швидкість передачі даних.
Чіп A18 в iPhone 16
* 5-ядерний графічний процесор, на відміну від 6-ядерного в A18 Pro.
* Новий тепловий дизайн з переробленого алюмінію покращує охолодження і допомагає зберігати стабільну продуктивність на 30% під час ігор.
* Підтримка покращеної графіки дозволяє запускати ігри з високоякісним відображенням світла, подібним до того, що використовується на консолях.
Чіп A18 Pro в iPhone 16 Pro
* Містить 6-ядерний графічний процесор для кращої графіки.
* Покращена система охолодження з титановою рамою і алюмінієвою підставкою забезпечує на 20% кращу продуктивність в іграх.
* Чіп A18 Pro швидший на 30% і споживає на 30% менше енергії порівняно з попереднім поколінням.
* Графічний процесор швидший на 40%, а Neural Engine вдвічі швидший для машинного навчання.
* Оновлені механізми обробки відео та зображень допомагають швидше та ефективніше знімати та обробляти відео і фото.
Отже, чіп A18 Pro значно швидший і ефективніший, особливо коли справа доходить до ігор і обробки відео, у порівнянні з A18.
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