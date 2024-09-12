iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL

Згідно з даними, виявленими в коді iOS 18, нові моделі iPhone 16 Pro підтримуватимуть формат зображень JPEG-XL. У порівнянні зі звичним JPEG, JPEG-XL забезпечує краще стиснення, що дозволяє зменшити розмір файлів без втрати якості.

Хоча Apple не оголосила про підтримку цього формату під час останнього заходу, чутки про його впровадження були ще до презентації iPhone 16. Зараз підтверджено, що моделі iPhone 16 Pro зможуть знімати фото у форматі JPEG-XL, що може стати перевагою для професіоналів, які цінують збереження деталей.

На відміну від HEIC, який Apple представила кілька років тому і який використовує стиснення з втратами, JPEG-XL підтримує як стиснення з втратами, так і без втрат. Це робить новий формат привабливим для користувачів, яким важливо мати зображення без жодних компромісів у якості.

HEIC залишиться доступним поряд з іншими форматами, включаючи JPEG та JPEG-XL.