Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL

09:44 12.09.2024 |

Новини IT

 

Згідно з даними, виявленими в коді iOS 18, нові моделі iPhone 16 Pro підтримуватимуть формат зображень JPEG-XL. У порівнянні зі звичним JPEG, JPEG-XL забезпечує краще стиснення, що дозволяє зменшити розмір файлів без втрати якості.

Хоча Apple не оголосила про підтримку цього формату під час останнього заходу, чутки про його впровадження були ще до презентації iPhone 16. Зараз підтверджено, що моделі iPhone 16 Pro зможуть знімати фото у форматі JPEG-XL, що може стати перевагою для професіоналів, які цінують збереження деталей.

На відміну від HEIC, який Apple представила кілька років тому і який використовує стиснення з втратами, JPEG-XL підтримує як стиснення з втратами, так і без втрат. Це робить новий формат привабливим для користувачів, яким важливо мати зображення без жодних компромісів у якості.

HEIC залишиться доступним поряд з іншими форматами, включаючи JPEG та JPEG-XL.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9373  0,05 0,13 41,5215  0,08 0,19
EUR 45,2538  0,01 0,03 45,9212  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес