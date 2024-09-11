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Що вміє нова кнопка Camera Control у iPhone 16
11:54 11.09.2024 |
Apple представила нові моделі iPhone 16, які отримали інноваційну кнопку керування камерою Camera Control, розташовану на правій стороні під кнопкою живлення. Camera Control надає користувачам безліч нових можливостей для зйомки фото та відео.
Що нового
Функції Camera Control
* Один клік - відкриває додаток Камера або програму стороннього розробника.
* Один клік при відкритій камері - робить фото.
* Натисніть і утримуйте - запускає додаток Камера і починає запис відео.
* Легке натискання - відкриває елементи управління, такі як масштабування, а також дозволяє заблокувати фокус і експозицію (функція стане доступною восени) для зміни кадру без втрати якості.
* Подвійне легке натискання - викликає меню попереднього перегляду камери, де можна налаштувати експозицію та глибину різкості.
* Проведіть пальцем - перемикає між параметрами налаштування, такими як масштабування, експозиція чи глибина різкості.
* Кнопка має глибоку інтеграцію з програмним забезпеченням, що дозволяє перемикатися між функціями без необхідності вручну відкривати додаток Камера.
Додаткові можливості
* Зміна масштабування, експозиції та глибини різкості.
* Гортання стилістичних параметрів.
* Інтеграція з соціальними мережами, такими як Snapchat.
* Візуальний інтелект - можливість отримувати інформацію про об'єкти через жест «клацніть і утримуйте», наприклад, години роботи ресторану або ідентифікацію рослин. Також можна додавати дату до програми Календар.
* Camera Control також дозволяє використовувати сторонні інструменти, такі як пошук товарів у Google або інтеграцію з ChatGPT.
Дизайн кнопки Camera Control включає сапфірове покриття з гладкою текстурою та окантовку з нержавіючої сталі. Датчик забезпечує тактильний зворотний зв'язок, створюючи відчуття, схоже на затвор камери DSLR.
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