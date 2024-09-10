iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15

Apple анонсувала iPhone 16 на власному заході "Час сяйва". Смартфон покликаний розкрити можливості функцій штучного інтелекту Apple Inteligence.

Новий iPhone матиме новий чип A18 з 3-нм техпроцесом, який на 30% швидший за процесор iPhone 15. Він матиме 6 продуктивних та 4 ефективних ядра та споживатиме на 30% менше енергії, тобто матиме кращу автономність. Також для потреб штучного інтелекту iPhone 16 матиме 8 ГБ оперативної пам'яті.





Покращення отримав і графічний процесор, який тепер працюватиме на 40% швидше та споживатиме на 35% менше енергії. Тепер власники базових версій зможуть насолодитись AAA іграми, які раніше були доступними лише для iPhone 15 Pro.

iPhone 16 буде доступний в оновлених кольорах, які стали більш яскравими порівняно з попередніми моделями. Також оновлене розташування подвійної камери на задній панелі, яка тепер встановлена вертикально.

Ще в iPhone 16 буде більше кнопок, новинки отримають Action Button як в iPhone 15 Pro та кнопку для спуску затвора камери під кнопкою живлення.

iPhone 16 стане першим масовим смартфоном Apple, який використовуватиме технологію Apple Intelligence, але вийде в жовтні та буде доступна тільки на декількох ринках. Серед раніше не анонсованих функцій компанія показала пошук Visual Intelligence, який нагадує Google Lens. Ця функція дозволить користувачам шукати інформацію на базі того, що "бачить" камера.

До речі про камеру, iPhone 16 матиме 48-мегапіксельну основну камеру, яка працюватиме як 2х телефото камера та нову 12-мегапіксельну надширококутну камеру з автофокусуванням та макрозйомкою.

В розмірах iPhone 16 не змінився, стандартна версія матиме 6,1-дюймовий OLED екран з частотою оновлення 60 Гц, а iPhone 16 Plus - 6,7-дюймовий з такою частотою оновлення. Пікова яскравість екрана складатиме 2000 ніт, а мінімальна - 1 ніт.

Ціна iPhone 16 починатиметься з $799 за 128 ГБ пам'яті, а iPhone 16 Plus - від $899 з такою ж конфігурацією пам'яті. Пристрої з'являться в продажу 20 вересня 2024 року.