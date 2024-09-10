Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії

23:03 09.09.2024 |

Новини IT

 

На презентації Apple "Час сяйва" було анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за всю історію розумних годинників компанії.

Збільшений OLED-екран зможе вмістити додатковий рядок тексту, що допоможе користувачам перевіряти повідомлення на ходу. Екран прикриває захисне скло IonX, крім того, він буде на 40% яскравіший за попередні годинники компанії. Apple називає цей дисплей Wide angle OLED.

Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії

 

Товщина смартгодинника складатиме 9,7 мм. Це робить його на 10% тонкішим за попередній Apple Watch 9. Також нові Apple Watch 10 будуть заряджатися швидше. Заряджання з 0 до 80% займатиме всього 30 хвилин.

Всередині смартгодинник матиме процесор Apple Silicon S10 для покращеної взаємодії із Siri, а також використовуватиме штучний інтелект для кращого виявлення жестів, падіння чи відсікання фонових шумів при голосовому введені.


Series 10 стане першою моделлю Apple Watch із функцією виявлення апное уві сні, яка використовує акселерометр для моніторингу дихання користувача протягом ночі. Також ця функція згодом з'явиться і на Series 9 та новому чорному Apple Watch Ultra 2.

Апное - це тимчасове припинення дихальних рухів під час сну. Зазвичай воно виявляється за допомогою обладнання, яке відстежує роботу серця, дихання, мозкову активність і навіть рухи кінцівок пацієнта. Якщо годинник виявить ознаки зупинки дихання, він попередить користувача і надасть детальний звіт, яким можна поділитися з лікарем.

Також Apple Watch буде водостійким, зможе занурюватися на глибину до 50 метрів, визначати глибину занурення та температуру води. Це робить їх гарними годинниками для дайверів.


Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0948
  0,0780
 0,19
EUR
 1
 45,3830
  0,1744
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8389  0,00 0,01 41,4322  0,02 0,05
EUR 45,2111  0,19 0,41 45,9174  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1300  0,05 0,12 41,1600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес