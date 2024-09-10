Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії

На презентації Apple "Час сяйва" було анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за всю історію розумних годинників компанії.

Збільшений OLED-екран зможе вмістити додатковий рядок тексту, що допоможе користувачам перевіряти повідомлення на ходу. Екран прикриває захисне скло IonX, крім того, він буде на 40% яскравіший за попередні годинники компанії. Apple називає цей дисплей Wide angle OLED.

Товщина смартгодинника складатиме 9,7 мм. Це робить його на 10% тонкішим за попередній Apple Watch 9. Також нові Apple Watch 10 будуть заряджатися швидше. Заряджання з 0 до 80% займатиме всього 30 хвилин.

Всередині смартгодинник матиме процесор Apple Silicon S10 для покращеної взаємодії із Siri, а також використовуватиме штучний інтелект для кращого виявлення жестів, падіння чи відсікання фонових шумів при голосовому введені.





Series 10 стане першою моделлю Apple Watch із функцією виявлення апное уві сні, яка використовує акселерометр для моніторингу дихання користувача протягом ночі. Також ця функція згодом з'явиться і на Series 9 та новому чорному Apple Watch Ultra 2.

Апное - це тимчасове припинення дихальних рухів під час сну. Зазвичай воно виявляється за допомогою обладнання, яке відстежує роботу серця, дихання, мозкову активність і навіть рухи кінцівок пацієнта. Якщо годинник виявить ознаки зупинки дихання, він попередить користувача і надасть детальний звіт, яким можна поділитися з лікарем.

Також Apple Watch буде водостійким, зможе занурюватися на глибину до 50 метрів, визначати глибину занурення та температуру води. Це робить їх гарними годинниками для дайверів.



