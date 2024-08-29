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АНАЛІТИКА

Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music

14:41 29.08.2024 |

Новини IT

 

Apple запустила можливість переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music і назад.

Про це компанія розповіла на офіційному сайті. Apple опублікувала два документи (1, 2), в яких описано, що потрібно зробити, щоб переключитися з одного сервісу на інший. Нововведення працює тільки з плей-листами. Окремі музичні файли, спільні плей-листи, а також папки не передаються.

Зазвичай весь процес займає кілька хвилин. Якщо ж у вас у бібліотеці дуже багато плей-листів, то перенесення може тривати до кількох годин. Детальна інструкція доступна за посиланнями нижче.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google, Apple
 

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