Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music

Apple запустила можливість переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music і назад.

Про це компанія розповіла на офіційному сайті. Apple опублікувала два документи (1, 2), в яких описано, що потрібно зробити, щоб переключитися з одного сервісу на інший. Нововведення працює тільки з плей-листами. Окремі музичні файли, спільні плей-листи, а також папки не передаються.

Зазвичай весь процес займає кілька хвилин. Якщо ж у вас у бібліотеці дуже багато плей-листів, то перенесення може тривати до кількох годин. Детальна інструкція доступна за посиланнями нижче.