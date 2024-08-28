Автомобілі Volkswagen отримають підтримку ігрового сервісу AirConsole

Компанія Volkswagen та ігровий сервіс AirConsole оголосили про партнерство.

Завдяки цьому, починаючи з вересня 2024 року, кілька моделей Volkswagen, включаючи електромобілі ID.7, ID.5, ID.4 та ID.3, а також нові Passat, Tiguan, Golf та Golf Estate перетворяться на мобільні ігрові хаби. Грати в автомобілях можна буде з головного екрану.

Налаштування дуже просте. Пасажирам потрібно лише відкрити застосунок AirConsole на своєму смартфоні та відсканувати QR-код на дисплеї автомобіля. Після цього ваш телефон стане ігровим контролером.

Спочатку послуга буде доступна на окремих європейських ринках, а в майбутньому планується більш широке розгортання.





До речі, крім Volkswagen, компанія BMW раніше теж анонсувала партнерство з AirConsole.