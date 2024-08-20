Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії

Компанія Apple вперше в історії планує виробляти Pro-версії iPhone в Індії.

Про це повідомило американське видання Bloomberg. За інформацією джерела, завод Foxconn в Індії почне складання iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max на своїх потужностях упродовж кількох тижнів після їхнього релізу.

Apple збирає iPhone в Індії вже сім років. Згідно зі звітом, опублікованим на початку цього року, на частку Індії припадає 14% від загального обсягу виробництва смартфонів Apple. Очікується, що вже наступного року ця цифра зросте до 25%.

До речі, якщо вірити чуткам, Apple має намір повністю перенести виробництво iPhone 17 в Індію 2026 року.