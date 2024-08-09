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Apple змінює правила свого магазину застосунків, щоб уникнути мільярдного штрафу від ЄС
13:32 09.08.2024 |
Виробник iPhone вчетверте в цьому році оновлює умови ведення бізнесу в App Store, оскільки існує загроза штрафу від ЄС в розмірі 10% від світового обороту.
Про це повідомляє Financial Times.
Apple оголосила про подальші зміни в правилах роботи свого магазину App Store в ЄС, намагаючись уникнути потенційних штрафів на мільярди євро в рамках нового суворого законодавства, спрямованого на обмеження влади найбільших технологічних компаній.
Зазначається, що це вже четвертий раз, коли виробник iPhone вносить зміни до умов ведення бізнесу в ЄС з моменту, коли на початку цього року він вперше почав дотримуватися вимог Закону про цифрові ринки ЄС.
Ці правила змушують Apple відкрити доступ до iPhone для конкуруючих магазинів застосунків і способів оплати.
Технологічний гігант оприлюднив свої плани щодо внесення змін до свого бізнесу в ЄС, які дозволять розробникам простіше і дешевше спрямовувати користувачів здійснювати покупки поза межами App Store.
Заходи, які мають бути реалізовані в оновленні програмного забезпечення восени, включають нову структуру зборів і пом'якшення правил щодо того, як розробники можуть відображати посилання у своїх додатках.
Якщо Apple буде визнана винними у недотриманні вимог, їй загрожують величезні штрафи, які можуть становити до 10 відсотків їхнього світового обороту, тобто будь-який штраф для Apple може обчислюватися десятками мільярдів доларів.
Розробники, які залишаються в Apple App Store, сплачують стандартні комісійні збори технологічного гіганта за цифрові покупки, які варіюються від 15% до 30%.
Повідомляється, що критики заявляють, що жорсткий контроль Apple над своєю екосистемою дорівнює монопольному зловживанню.
Тим часом ЄС розпочав окреме розслідування щодо "основної технологічної комісії" Apple у розмірі 0,50 євро за кожне завантаження нового додатку через альтернативні магазини.
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