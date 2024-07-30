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Apple використовує для тренування ШІ чипи Google, а не NVIDIA
10:48 30.07.2024 |
На відміну від більшості компаній, які розробляють власні моделі штучного інтелекту, Apple вирішила скористатися чипами Google, а не NVIDIA. Про це повідомляє Reuters.
Така інформація з'явилася зі звітів Apple, опублікованих 29 липня 2024-го. Згідно з ними, для навчання своїх моделей компанія використовувала два різновиди тензорного процесора (TPU) від Google, які організовані у великі кластери чипів.
Компанія навіть уточнила, скільки саме чипів використовувалося і для яких цілей. Для навчання моделі ШІ, яка працюватиме безпосередньо на iPhone та інших пристроях, було використано 2048 чипів TPUv5p. Для серверної моделі Apple Intelligence використали 8192 процесори TPUv4.
Рішення не використовувати потужності графічних процесорів NVIDIA є доволі цікавим. У звіті компанії не уточнюється, що компанія жодним чином не використовувала такі процесори, однак і згадок NVIDIA теж немає.
Серед іншого, на відмінну від NVIDIA, Google продає доступ до своїх TPU через Google Cloud Platform. Клієнти, які хочуть використовувати таке рішення, повинні створювати своє програмне забезпечення через хмарну платформу Google.
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