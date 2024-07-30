Apple відкладає впровадження ШІ-функцій у новій операційній системі – Bloomberg

Нові функції штучного інтелекту від Apple не будуть присутні у початковому релізі майбутніх оновлень програмного забезпечення iPhone та iPad.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Виробник iPhone планує почати розгортання Apple Intelligence для клієнтів у рамках оновлень програмного забезпечення, які вийдуть до жовтня. Це означає, що функції ШІ зʼявляться за кілька тижнів після перших релізів iOS 18 та iPadOS 18, запланованих на вересень", - пише агентство.

Водночас виробник iPhone планує зробити Apple Intelligence доступною для розробників програмного забезпечення для раннього тестування вже на цьому тижні через бета-версії iOS 18.1 і iPadOS 18.1

Стратегія нетипова для Apple, оскільки компанія зазвичай не випускає попередніх версій наступних оновлень до того моменту, коли початкова версія нового покоління ПЗ буде випущена публічно.

План випуску Apple Intelligence передбачає те, що перші моделі iPhone 16, надіслані споживачам цього року, будуть позбавлені нових функцій ШІ і вимагатимуть оновлення програмного забезпечення за кілька тижнів.

Компанія планує розгорнути повний набір функцій Apple Intelligence через кілька оновлень iOS 18 до кінця 2024 року і в першій половині 2025 року.