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АНАЛІТИКА

Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica

20:10 22.07.2024 |

Новини IT

Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica

 

Окрім MIX Fold 4, компанія Xiaomi показала в Китаї ще один складаний смартфон - MIX Flip.

Це перша розкладачка бренду. Гаджет є конкурентом Samsung Galaxy Flip 6 і Motorola Razr 50 Ultra. Смартфон оснастили основним 6.86-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою 120 Гц та піковою яскравістю 3000 ніт, а також додатковим екраном на 4.01 дюйма. Він також має AMOLED-матрицю і частоту 120 Гц.


Xiaomi MIX Flip працює на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 3 з випарною камерою площею 3500 мм² для охолодження. У новинці встановлений акумулятор на 4780 мАг з підтримкою швидкої зарядки HyperCharge на 67 Вт. Що стосується камер, то їх тут три: два основні датчики Leica на 50 МП і один фронтальний на 32 МП. У смартфоні встановлений бічний сканер відбитків пальців, стереодинаміки з Hi-Res Audio та ІЧ-датчик для управління технікою. Захисту від води в пристрої немає.

Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica

 

Xiaomi MIX Flip поставляється з операційною системою Android 14 і фірмовим інтерфейсом HyperOS.

Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica

 

Ціна і коли чекати

Продажі Xiaomi MIX Flip стартують 23 липня, але поки що тільки в Китаї. Гаджет буде доступний у різних кольорах і модифікаціях пам'яті:

* Xiaomi MIX Flip, 12/256 ГБ - $825
* Xiaomi MIX Flip, 12/512 ГБ - $895
* Xiaomi MIX Flip, 16 ГБ/1 ТБ - $1005


Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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