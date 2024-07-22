Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica

Окрім MIX Fold 4, компанія Xiaomi показала в Китаї ще один складаний смартфон - MIX Flip.

Це перша розкладачка бренду. Гаджет є конкурентом Samsung Galaxy Flip 6 і Motorola Razr 50 Ultra. Смартфон оснастили основним 6.86-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою 120 Гц та піковою яскравістю 3000 ніт, а також додатковим екраном на 4.01 дюйма. Він також має AMOLED-матрицю і частоту 120 Гц.





Xiaomi MIX Flip працює на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 3 з випарною камерою площею 3500 мм² для охолодження. У новинці встановлений акумулятор на 4780 мАг з підтримкою швидкої зарядки HyperCharge на 67 Вт. Що стосується камер, то їх тут три: два основні датчики Leica на 50 МП і один фронтальний на 32 МП. У смартфоні встановлений бічний сканер відбитків пальців, стереодинаміки з Hi-Res Audio та ІЧ-датчик для управління технікою. Захисту від води в пристрої немає.

Xiaomi MIX Flip поставляється з операційною системою Android 14 і фірмовим інтерфейсом HyperOS.

Ціна і коли чекати

Продажі Xiaomi MIX Flip стартують 23 липня, але поки що тільки в Китаї. Гаджет буде доступний у різних кольорах і модифікаціях пам'яті:

* Xiaomi MIX Flip, 12/256 ГБ - $825

* Xiaomi MIX Flip, 12/512 ГБ - $895

* Xiaomi MIX Flip, 16 ГБ/1 ТБ - $1005



