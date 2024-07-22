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АНАЛІТИКА

Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237

18:17 22.07.2024 |

Новини IT

Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237

 

Компанія Xiaomi, після майже року чуток і витоків, показала свій новий складаний смартфон MIX Fold 4.

Смартфон важить 226 грамів і може похвалитися корпусом з товщиною 4.59 мм у розкладеному стані та 9.47 мм - у складеному. Новинку оснастили шарніром, який зроблений з високоміцного вуглецевого волокна T800H. Воно відрізняється легкістю і на 300% підвищує ударостійкість пристрою порівняно з MIX Fold 3. Новинка також отримала сертифікацію IPX8. Тобто гаджет не боїться занурення під воду до 1.5 метра на 30 хвилин.


У смартфоні встановлено зовнішній 6.56-дюймовий OLED-дисплей LTPO з роздільною здатністю FHD+, адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц і співвідношенням сторін 21:9. Основна панель отримала діагональ 7.98 дюйма з Ultra Thin Glass (UTG), роздільною здатністю FHD+, яскравістю до 3000 ніт і такою ж адаптивною частотою оновлення. Гаджет працює під управлінням процесора Snapdragon 8 Gen 3 у парі з оперативною пам'яттю до 16 ГБ і накопичувачем до 1 ТБ, а також живиться від батареї на 5100 мАг. Новинка підтримує дротову зарядку на 67 Вт і бездротову на 50 Вт.

Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237

 

Xiaomi MIX Fold 4 поставляється з п'ятьма камерами: потрійна основна на 50 МП + 12 МП + 10 МП (перископ) і два фронтальних датчика по 20 МП кожен. У смартфоні є бічний сканер відбитків пальців. З коробки в пристрої встановлена HyperOS на основі Android 14.

Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237

 

Ціна і коли чекати

Xiaomi MIX Fold 4 вже можна замовити в Китаї. Новинка коштує від $1237. Гаджет конкурує з Samsung Galaxy Fold 6 та Honor Magic 6.

До речі, окрім Xiaomi MIX Fold 4, китайський виробник ще показав інші новинки: Xiaomi Buds 5, Xiaomi Smart Band 9 та Xiaomi Watch S4 Sport і Redmi K70 Ultra.

Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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