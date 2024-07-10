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Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
14:47 09.07.2024 |
Microsoft повідомила своїм співробітникам у Китаї, що з вересня вони зможуть використовувати для роботи лише iPhone. Таким чином компанія блокує використання пристроїв на базі Android в робочому процесі.
Як випливає із внутрішньої записки для працівників, Microsoft незабаром вимагатиме від китайських співробітників використовувати лише пристрої Apple для перевірки особи під час входу в робочі комп'ютери або телефони. Ця міра є частиною глобальної ініціативи Microsoft Secure Future Initiative. Вона спрямована на те, щоб усі співробітники використовували менеджер паролів Microsoft Authenticator і програму Identity Pass.
Цей крок підкреслює фрагментованість обмеженість магазинів застосунків Android у Китаї та зростаючі відмінності між китайською та іноземною мобільними екосистемами. На відміну від магазину для iOS, Google Play недоступний у Китаї. Тому місцеві виробники смартфонів, такі як Huawei та Xiaomi, мають власні платформи. Microsoft вирішила заблокувати доступ з цих пристроїв до своїх корпоративних ресурсів, оскільки вони не мають доступу до мобільних сервісів Google у країні.
Усім китайським співробітникам, які використовують телефони Android, буде надано iPhone 15 як одноразову покупку, зазначено в записці. Компанія надасть iPhone для отримання в різних центрах Китаю, включаючи Гонконг, де доступні сервіси Google.
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