Європейська Комісія розкритикувала Apple за рішення не представляти функції Apple Intelligence в ЄС

Нещодавно разом з iOS 18 компанія Apple представила набір функцій Apple Intelligence, що працюють на основі штучного інтелекту. Але, як виявилося, вони не будуть доступні в країнах ЄС. Принаймні, поки що.

Що це означає

Apple заявляє, що це пов'язано із Законом про цифрові ринки (DMA). Цей закон, до речі, вже і так змусив компанію піти на поступки. У всякому разі, поки що користувачі ЄС не отримають доступ до таких функцій, як Apple Intelligence, iPhone Mirroring і SharePlay Screen Sharing. iPhone Mirroring дає змогу керувати iPhone на підключеному Mac, а SharePlay Screen Sharing дає можливість спільного використання екрана гаджета.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з питань Європи Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) уже виступила з критикою Apple через це рішення:

"Отже, Apple заявила, що не буде запускати свої нові функції в середовищі IRS, і вони кажуть, що не будуть цього робити через зобов'язання, які вони мають у Європі. А зобов'язання, які вони мають у Європі, полягають у тому, щоб бути відкритими для конкуренції. І мені здається дуже цікавим те, що вони кажуть, що тепер ми будемо використовувати ШІ там, де ми не зобов'язані створювати конкуренцію. Я думаю, це відкрита заява про те, що вони на 100% знають, що це ще один спосіб відключити конкуренцію"

Простіше кажучи, Вестагер вважає, що те, що робить Apple, відмовляючись від функцій ШІ, є визнанням того, що реалізація самих функцій буде визнана ЄС антиконкурентною. Це була відповідь на сесії запитань і відповідей на Forum Europa, тож це не офіційний пресреліз або щось на кшталт цього.

Проте, не варто поки що люто критикувати Apple, оскільки компанія ще не повністю відмовилася від запуску функцій ШІ в ЄС. Навпаки, Apple каже, що прагне співпрацювати з Європейською комісією в спробі знайти рішення, яке дало б змогу надати ці функції клієнтам з ЄС без шкоди для їхньої безпеки.