ЄС пригрозив Apple мільярдним штрафом через відсутність конкуренції в App Store

Європейська комісія 24 червня опублікувала попередній висновок антимонопольного розслідування стосовно Apple, де вказала, що крамниця додатків App Store порушує законодавство ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Розслідування виконавчого органу ЄС визначило, що правила App Store порушують Акт про цифрові ринки Євросоюзу (DMA) - законодавство, яке набуло чинності в травні 2023 року й регулює цифрову економіку.

ЄС стверджує, що умови крамниці додатків Apple "перешкоджають розробникам додатків вільно спрямовувати споживачів до альтернативних каналів для отримання пропозицій та контенту".

На додачу Єврокомісія відкрила проти Apple нову процедуру порушення через занепокоєння, що її нові договірні вимоги до сторонніх розробників додатків і магазинів додатків "не забезпечують ефективного дотримання зобов'язань Apple за DMA".

Тепер Apple може отримати доступ до матеріалів розслідування Єврокомісії та відреагувати на його результати. Якщо позиція ЄС підтвердиться, виконавчий орган ухвалить "рішення про невідповідність" до кінця березня 2025 року.

Це може тягти за собою штрафи в розмірі до 10% від загального світового обороту компанії, а в разі повторного порушення - до 20%. Apple також загрожують щоденні штрафи в розмірі до 5% від її середньоденного світового обороту, якщо буде встановлено, що вона не дотримується вимог DMA.

Попередній висновок стосовно App Store став першим випадком, коли Єврокомісія висунула офіційне звинувачення проти технологічної компанії згідно з новими правилами Акта про цифрові ринки ЄС.

Попередні розслідування також ведуться проти Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, ByteDance (власник TikTok), Meta (якій належать зокрема Facebook та Instagram) та Microsoft.

У березні Єврокомісія наклала на Apple рекордний штраф у 1,8 мільярда євро після того, як визнала компанію винною в антиконкурентних практиках на ринку потокової музики. Американська компанія наразі оскаржує штраф.