Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати

Apple додала транскрипції до подкастів у своєму додатку Podcasts. Це означає, що користувачі зможуть читати те, що говорять в улюблених подкастах, замість того, щоб їх слухати.

Ця функція була анонсована ще у 2018 році, але Apple знадобилося багато часу, щоб її доопрацювати. Компанія хотіла переконатися, що транскрипції будуть точними, зручними для читання та доступними для всіх епізодів усіх подкастів.

Наразі транскрипції доступні лише для нових епізодів, але Apple планує додати їх і до старих епізодів у майбутньому.

Це чудова новина для людей, які мають проблеми зі слухом, а також для тих, хто просто віддає перевагу читанню замість прослуховування. Транскрипції також можуть бути корисними, якщо необхідно знайти швидко знайти певну інформацію в подкасті.