Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В iOS 18 з'явилася можливість дати Siri інше ім'я

17:15 17.06.2024 |

Новини IT

 

Apple додала в iOS 18 функцію Vocal Shortcuts - спеціальні голосові команди для запуску певних дій. Але коли iOS 18 стала доступна в бета-версії, користувачі виявили, що Vocal Shortcuts дає змогу перейменувати Siri.

Щоб налаштувати голосову команду для Siri, відкрийте застосунок "Налаштування", перейдіть до розділу "Спеціальні можливості" та прокрутіть униз до пункту "Голосові команди". Звідти виберіть "Налаштувати голосові команди" й оберіть "Siri". Далі введіть будь-яке нове ім'я - і користуйтеся.

В iOS 18 з&apos;явилася можливість дати Siri інше ім&apos;я

 

Таким чином, надалі для запуску голосового помічника більше не доведеться говорити "Hey Siri" - можна буде просто озвучити нове ім'я.

Водночас Siri, як і раніше, буде активуватися за допомогою стандартної фрази "Hey Siri", а також за допомогою ярлика.

В iOS 18 з&apos;явилася можливість дати Siri інше ім&apos;я

 

Зверніть увагу, що це працює тільки на iPhone - на інших пристроях нове ім'я Siri працювати не буде.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6485
  0,0005
 0,00
EUR
 1
 43,5366
  0,0584
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4248  0,01 0,03 41,0656  0,04 0,09
EUR 43,4728  0,17 0,39 44,2900  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,01 0,02 40,6700  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес