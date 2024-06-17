В iOS 18 з'явилася можливість дати Siri інше ім'я

Apple додала в iOS 18 функцію Vocal Shortcuts - спеціальні голосові команди для запуску певних дій. Але коли iOS 18 стала доступна в бета-версії, користувачі виявили, що Vocal Shortcuts дає змогу перейменувати Siri.

Щоб налаштувати голосову команду для Siri, відкрийте застосунок "Налаштування", перейдіть до розділу "Спеціальні можливості" та прокрутіть униз до пункту "Голосові команди". Звідти виберіть "Налаштувати голосові команди" й оберіть "Siri". Далі введіть будь-яке нове ім'я - і користуйтеся.

Таким чином, надалі для запуску голосового помічника більше не доведеться говорити "Hey Siri" - можна буде просто озвучити нове ім'я.

Водночас Siri, як і раніше, буде активуватися за допомогою стандартної фрази "Hey Siri", а також за допомогою ярлика.

Зверніть увагу, що це працює тільки на iPhone - на інших пристроях нове ім'я Siri працювати не буде.