Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

iOS 18 дасть змогу використовувати Apple Pay на Windows

11:46 14.06.2024 |

Новини IT

 

Apple дасть змогу користувачам iPhone, які оновилися до iOS 18, використовувати Apple Pay в будь-якому настільному браузері: у Chrome, Edge, Firefox та інших. Та навіть більше - компанія дозволить використовувати Apple Pay на Windows, повідомляє MacRumors.

Будь-який вебсайт, який впровадить останню версію Apple Pay, буде підтримувати цю функцію. Коли покупець здійснюватиме оплату за допомогою Apple Pay у браузері, відмінному від Safari, на екрані з'являтиметься код, який потрібно буде просканувати на iPhone з iOS 18.

Розробникам вебсайтів знадобиться час, щоб впровадити останню версію Apple Pay SDK, тому ця функція не буде широко доступна в інтернеті одразу.

Раніше Apple Pay була доступна лише в браузері Safari на комп'ютерах Mac. Наразі iOS 18 знаходиться в стадії бета-версії, а повноцінний реліз має відбутися у вересні.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple, Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6908
  0,2467
 0,61
EUR
 1
 43,8850
  0,3530
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4365  0,06 0,15 41,1027  0,15 0,36
EUR 43,6442  0,00 0,01 44,4862  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6200  0,02 0,05 40,6600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес