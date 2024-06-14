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iOS 18 дасть змогу використовувати Apple Pay на Windows
11:46 14.06.2024 |
Apple дасть змогу користувачам iPhone, які оновилися до iOS 18, використовувати Apple Pay в будь-якому настільному браузері: у Chrome, Edge, Firefox та інших. Та навіть більше - компанія дозволить використовувати Apple Pay на Windows, повідомляє MacRumors.
Будь-який вебсайт, який впровадить останню версію Apple Pay, буде підтримувати цю функцію. Коли покупець здійснюватиме оплату за допомогою Apple Pay у браузері, відмінному від Safari, на екрані з'являтиметься код, який потрібно буде просканувати на iPhone з iOS 18.
Розробникам вебсайтів знадобиться час, щоб впровадити останню версію Apple Pay SDK, тому ця функція не буде широко доступна в інтернеті одразу.
Раніше Apple Pay була доступна лише в браузері Safari на комп'ютерах Mac. Наразі iOS 18 знаходиться в стадії бета-версії, а повноцінний реліз має відбутися у вересні.
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