Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro

Blackmagic Design прагне стати лідером у створенні відео для Apple Vision Pro, представивши інноваційний робочий процес для захоплення та редагування контенту Apple Immersive Video. Apple Vision Pro здатний відтворювати кадри, створені за допомогою Apple Immersive Video, стандарту, що поєднує 8K 3D-відео з кутом огляду 180 градусів та підтримкою просторового звуку.

Для того, щоб відповідати цим вимогам, Blackmagic Design розробила першу у світі комерційну систему камери та програмного забезпечення для редагування, сумісну з Apple Immersive Video.

Система складається з камери Blackmagic URSA Cine Immersive, яка має попередньо встановлену спеціальну стереоскопічну лінзу. Датчик камери здатний фіксувати роздільну здатність 8160 x 7200 на око з синхронізацією на рівні пікселів та 16-ступеневим динамічним діапазоном. Відео можна знімати зі швидкістю до 90 кадрів на секунду, зберігаючи стереоскопічне відео в одному файлі разом із даними об'єктива.

Корпус камери виготовлений з магнієвого сплаву та композитної оболонки з вуглецевого волокна та полікарбонату, що забезпечує міцність та легкість. Окрім 5-дюймового розкладного сенсорного екрана HDR та зовнішнього кольорового РК-дисплея, додано другий 5-дюймовий сенсорний екран HDR, щоб мінімізувати потребу у зовнішніх моніторах.

З'єднання включають 12G-SGI, 10G Ethernet, USB-C, аудіо XLR та 8-контактний роз'єм Lemo, який забезпечує живлення 24 В і 12 В. Камера також постачається з блоком живлення 250 В.

Запис здійснюється на 8 ТБ високопродуктивного мережевого сховища, яке підключається до медіамодуля Blackmagic і синхронізується з Blackmagic Cloud. Цього об'єму достатньо для запису понад 2 годин стереоскопічного відео Blackmagic RAW 8K, до якого редактори можуть отримувати віддалений доступ під час зйомки.

Відзнятий матеріал Blackmagic RAW потім імпортується до DaVinci Resolve, який буде оновлено для підтримки робочого процесу Apple Immersive Video. Відео можна редагувати з файлу камери та переглядати на 2D-моніторах за допомогою нового інструменту перегляду відео.

Оновлення Blackmagic URSA Cine Immersive та DaVinci Resolve будуть доступні пізніше у 2024 році в авторизованих дилерів Blackmagic Design.



