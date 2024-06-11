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АНАЛІТИКА

Apple на WWDC 2024 представила живий запис і транскрипцію дзвінків для iPhone 15 Pro і новіших моделей

16:33 11.06.2024 |

Новини IT

Apple на WWDC 2024 представила живий запис і транскрипцію дзвінків для iPhone 15 Pro і новіших моделей

 

На конференції WWDC 2024 компанія Apple представила нову функцію для iOS 18 - живий запис і транскрипцію в програмі Phone.

Ця функція дозволяє записувати телефонні дзвінки та автоматично транскрибувати їх у текстовий формат. Вона буде доступна для iPhone 15 Pro і новіших моделей.

Запис і транскрипція дозволяють вести текстовий журнал ваших дзвінків, що стане корисним для тих, хто потребує швидкого доступу до важливої інформації з розмов. Після завершення дзвінка користувач отримає короткий підсумок, який допоможе легше згадати ключові моменти розмови.

Ця опція також буде інтегрована з програмою Notes, що дозволить зручно організовувати та зберігати записи дзвінків разом з іншими важливими нотатками.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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