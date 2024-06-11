ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?

Компанія Apple на щорічній конференції розробників у Каліфорнії представила власну систему генеративного штучного інтелекту, яку інтегрують у програмне забезпечення її пристроїв.

Система (або набір функцій) під назвою Apple Intelligence (AI) має спростити користування гаджетами та буде доступна у нових версіях операційних систем, які вийдуть восени.

Компанія також оновить голосовий помічник Siri - до кінця року його інтегрують із чат-ботом ChatGPT від OpenAI. Siri отримає новий інтерфейс і краще розумітиме контекст під час спілкування з користувачем.

"OpenAI рада співпраці з Apple й інтегрує ChatGPT в її пристрої в кінці цього року! Думаю, це вам дуже сподобається", - заявив глава OpenAI Сем Альтман.

Компанія наголошує, що в Apple Intelligence вбудують засоби захисту конфіденційності, а дані оброблятимуться на самому пристрої.

Cкладніші завдання, що вимагають великих обчислювальних потужностей, будуть вирушати в хмару, але жодні дані там не зберігатимуться, обіцяє Apple.

"Система поміщає потужні генеративні моделі прямо в ядро ​​вашого iPhone, iPad і Mac", - сказав старший віцепрезидент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федеріги.

"Вона спирається на ваш особистий контекст, щоб надати вам найбільш корисну та актуальну для вас інформацію, та захищає вашу конфіденційність на кожному кроці".

Apple Intelligence, зокрема, дозволить користувачам створювати власні емодзі, генерувати картинки, відео та короткий зміст листів у поштовому додатку.

Засновник Tesla, SpaceX та xAI (конкурента OpenAI) Ілон Маск розкритикував рішення вбудувати штучний інтелект на рівні операційної системи та пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях.

"Apple не має жодного уявлення про те, що відбувається насправді, коли вони передають ваші дані OpenAI", - написав він у своїй соцмережі X.

Apple стикається з необхідністю впроваджувати ШІ-технології на тлі успіху конкурентів, які активно використовують їх.

Компанія заявляє, що у майбутньому планує підтримувати інші моделі генеративного ШІ.

У січні Apple поступилася місцем найдорожчої компанії у світі корпорації Microsoft, а минулого тижня опустилася на третє місце, після того як ринкова капіталізація Nvidia перевищила 3 ​​трлн доларів.

Що означає угода OpenAI та Apple?

Багато хто очікував рішення Apple інтегрувати технологію ChatGPT від OpenAI, але це незвичний крок для компанії, яка так ретельно охороняє власні продукти.

Google і Microsoft нещодавно стикнулися з перевірками через помилки, виявлені в їхніх продуктах штучного інтелекту за останні місяці. Пошуковий гігант скасував нову функцію в травні після того, як її помилкові відповіді стали вірусними.

Протягом багатьох років Apple також відмовлялася дозволяти своїм клієнтам завантажувати будь-які програми за межами App Store на тій підставі, що вони можуть бути небезпечними. І з тієї ж причини не дозволяла це жодному веббраузеру, крім власного Safari.

Правило змінилося лише після вимоги законодавства ЄС.

Чи означає це, що навіть Apple зараз не може конкурувати з ChatGPT?

Якщо так, то це багато говорить нам про потужність супергіганта ШІ компанії OpenAI.

Корпорація заявила, що в майбутньому інтегруватиме й інші продукти, але поки не сказала, які.

Apple оголосила, що її гарнітура змішаної реальності Vision Pro надійде в продаж у Великій Британії 12 липня. Вона доступна у США з лютого.

Інші нові функції, про які оголосили в понеділок, включають:

* відправлення текстових повідомлень через супутник,

* планування надсилання повідомлень пізніше,

* керування AirPods Pro рухами голови (кивати для підтвердження або заперечення),

* спеціальну програму для паролів, доступну на всіх пристроях,

* можливість приховати певні програми або заблокувати їх за ідентифікатором обличчя або кодами доступу.