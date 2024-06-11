Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно

Як і очікувалось, значна частина анонсів на Apple WWDC 2024 була присвячена штучному інтелекту, хоча компанія відмовилась від самого терміну і натомість використовувала «Apple Intelligence», коли говорила про функції на основі машинного навчання.

Коли ChatGPT «захопив» світ у 2022 році, а згодом естафету прийняли Google і Microsoft, Apple перебувала у статусі того, хто наздоганяє, і нарешті готова виправити цю ситуацію.

Apple Intelligence

Apple каже, що функції ШІ будуть працювати за вас у програмах: вони керуватимуть сповіщеннями, писатимуть чи підсумовуватимуть текст на пошті (із вибором тону повідомлення), чи передаватимуть завдання «із застосунку в застосунок» (наприклад, можна попросити ШІ відтворити подкаст, який вам надіслали у месенджері).

Компанія наголошує, що усі функції ШІ будуть оброблятися на пристрої, щоб зберегти конфіденційність (вам знадобиться чіп A17 Pro або серії M, щоб скористатися перевагами), однак передбачений так званий «семантичний індекс», який таки збиратиме особисті дані, коли вони потрібні, і показуватиме їх у застосунках.

Надалі функції штучного інтелекту можуть бути переміщені у те, що Apple називає «приватною хмарою» - хоча ці дані ніколи не зберігатимуться на серверах, і компанія додає, що не матиме до них доступу (зазначається, що незалежні експерти перевірять правдивість заяв Apple).

Нарешті розумна Siri

Apple каже, що в iOS 18 користувачі зможуть говорити з Siri природною мовою чи вводити текст із завданням, крім того, асистент, відтепер, здається, зможе розуміти контекст (зважаючи на попередні дії).

Siri отримає нову можливість реалізувати дії в програмах за вас - наприклад, її можна попросити зробити селфі, коли ви дивитеся в камеру, а згодом зберегти та надіслати другу. В іншому асистент зможе здійснювати пошук в галереї (щоб знайти, наприклад фото документів), копіювати інформацію з зображення (наприклад, номер посвідчення) та вставляти його у потрібну вебформу.

Написання текстів, Genmoji та Image Playground

В Mail під час введення повідомлення можна попросити Siri написати його за вас, і змінити тон за потреби (й такі опції доступні усюди в системі, де можна ввести текст).

Apple також додала функцію «Genmoji», яка миттєво генеруватиме реакції, схожі на смайли, та інструмент створення зображень під назвою Image Playground (функція працює, як в окремій програмі, так і доступна в кількох інших).

Також ШІ з'явиться у застосунку Фото - можна шукати об'єкти у бібліотеці, або використовувати функції, подібні до Magic Eraser від Google, як-от можливість стерти щось з фотографії.

Угода Apple з OpenAI - існує

ChatGPT 4o з'явиться на iOS, macOS і iPadOS «пізніше цього року» у якості чатбота, до якого може звернутися Siri... коли не зможе виконати ваше завдання. Apple заявила, що починає з найкращого чатбота, але надалі підтримуватиме інші моделі ШІ.



