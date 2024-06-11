Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords

На додачу до iOS 18 компанія Apple також офіційно анонсувала macOS 15 Sequoia. Одним з найбільш помітних нововведень в цій ОС є Apple Intelligence ─ набір функцій ШІ, які працюють на iPhone, iPad та iOS.

Серед функцій, згаданих на WWDC: ОС зможе керувати вашими сповіщеннями, підсумовувати текст в електронних листах та інших програмах, а також автоматично складати чернетки відповідей на електронні листи. Тепер Siri зможе діяти за вас у програмах і отримувати контекстну інформацію на основі вашої особистої інформації - і все це за допомогою голосових команд. Apple Intelligence буде доступна «цього літа» з бета-версією Sequoia, і для неї потрібен процесор M1 або новішої версії.

Mac також отримує дзеркальне відображення iPhone, яке дозволяє керувати телефоном з комп'ютера Mac. Ви отримуватимете телефонні сповіщення на Mac, а також передачу аудіо. Під час використання дзеркального відображення iPhone залишається заблокованим і навіть у режимі очікування.

Apple також оновила браузер Safari, додавши низку нових функцій. Серед них згадуються виділення, які використовують машинне навчання для виявлення цікавих речей на сторінці, і доповнення до режиму читання, включаючи резюме та зміст, імовірно також створені за допомогою машинного навчання. Браузер також має режим перегляду відеовмісту на сторінці.

Keychain отримує оновлення з новою кросплатформною програмою Passwords, яка може зберігати багато нових типів облікових даних, включаючи паролі Wi-Fi, ключі доступу, коди підтвердження та спільні паролі. Вона буде доступною на iOS, iPad, Mac, visionOS та Windows.

В MacOS 15 Sequoia компанія Apple нарешті вводить автоматичне налаштування вікон на мозаїку.

Бета-версія MacOS 15 Sequoia для розробників доступна сьогодні, а публічні бета-версії з'являться у липні. Остаточна версія вийде восени 2024 року.

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