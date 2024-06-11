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Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords

09:29 11.06.2024 |

Новини IT

Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords

 

На додачу до iOS 18 компанія Apple також офіційно анонсувала macOS 15 Sequoia. Одним з найбільш помітних нововведень в цій ОС є Apple Intelligence ─ набір функцій ШІ, які працюють на iPhone, iPad та iOS.

Серед функцій, згаданих на WWDC: ОС зможе керувати вашими сповіщеннями, підсумовувати текст в електронних листах та інших програмах, а також автоматично складати чернетки відповідей на електронні листи. Тепер Siri зможе діяти за вас у програмах і отримувати контекстну інформацію на основі вашої особистої інформації - і все це за допомогою голосових команд. Apple Intelligence буде доступна «цього літа» з бета-версією Sequoia, і для неї потрібен процесор M1 або новішої версії.

Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords

 

Mac також отримує дзеркальне відображення iPhone, яке дозволяє керувати телефоном з комп'ютера Mac. Ви отримуватимете телефонні сповіщення на Mac, а також передачу аудіо. Під час використання дзеркального відображення iPhone залишається заблокованим і навіть у режимі очікування.

Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords

 

Apple також оновила браузер Safari, додавши низку нових функцій. Серед них згадуються виділення, які використовують машинне навчання для виявлення цікавих речей на сторінці, і доповнення до режиму читання, включаючи резюме та зміст, імовірно також створені за допомогою машинного навчання. Браузер також має режим перегляду відеовмісту на сторінці.

Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords

 

Keychain отримує оновлення з новою кросплатформною програмою Passwords, яка може зберігати багато нових типів облікових даних, включаючи паролі Wi-Fi, ключі доступу, коди підтвердження та спільні паролі. Вона буде доступною на iOS, iPad, Mac, visionOS та Windows.

В MacOS 15 Sequoia компанія Apple нарешті вводить автоматичне налаштування вікон на мозаїку.

Бета-версія MacOS 15 Sequoia для розробників доступна сьогодні, а публічні бета-версії з'являться у липні. Остаточна версія вийде восени 2024 року.

Відео на тему:
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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