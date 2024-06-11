Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення

На конференції WWDC 2024 Apple анонсувала watchOS 11 - останню версію своєї платформи розумних годинників.

Як і за попередніх презентацій, watchOS додає нові функції здоров'я: цього року ми отримаємо режим тренувань, який використовує особисті дані та показники, щоб побачити, як інтенсивність і тривалість тренувань впливають на ваше тіло з часом. Також можна активувати «оцінку зусиль», яка допоможе зрозуміти - підсилити вам тренування чи навпаки послабити; «дні відпочинку», які дозволять зробити паузу на кільцях активності (Activity Ring); та налаштування цілей занять залежно від дня тижня.

Apple через watchOS 11 додає й новий застосунок Vitals, який дає змогу ознайомитися з «важливими показниками здоров'я» та новими функціями відстеження циклу під час вагітності. Додаток також сповістить вас, коли певні показники, до прикладу пульс, виходять за межі вашого звичайного діапазону.

Оновлення також перенесе функцію інтерактивних сповіщень (Live Activities) з iPhone на Apple Watch. З'являться й нові функції безпеки (наприклад, якщо ви будете бігати пізно вночі, ваші друзі зможуть стежити за вами). Подібні функції безпеки були представлені на Pixel Watch 2 торік.

Торік Apple представила інтерактивні сповіщення як частину масштабного редизайну - watchOS 11 так само показуватиме переклад або віджет погоди, коли вважатиме, що вам це потрібно.

Розробники зможуть працювати з watchOS 11 вже сьогодні, тоді як публічний випуск запланували на осінь - до запуску нових Apple Watch. Цього року смартгодинник Apple святкуватиме 10-річчя і ходять чутки, що може вийти спеціальна версія «X», як це було у випадку iPhone.