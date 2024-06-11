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Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом

09:07 11.06.2024 |

Новини IT

Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом

 

Під час основного виступу на конференції WWDC компанія Apple анонсувала наступну версію своєї мобільної операційної системи для iPhone ─ iOS 18. Віцепрезидент із програмного забезпечення Крейг Федерігі продемонстрував низку нововведень.

iOS 18 пропонує більше можливостей індивідуальних налаштувань головного екрана, який нарешті дозволяє вільно розміщувати піктограми застосунків ─ де завгодно. Крім того, операційна система має нові інструменти кастомізації головного екрана. Піктограми програм тепер мають темний режим, і користувачі можуть відтінити їх кольором, щоб створити унікальний вигляд.

Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом

 

Центр керування перероблено, тепер він також має широкі можливості кастомізації завдяки новій галереї. Розробники можуть надавати інструменти зі своїх програм у Центрі керування. Користувачі можуть постійно проводити пальцем, щоб отримати доступ до інших екранів Центру керування. Елементи керування Екраном блокування також можна налаштувати.


Застосунок Messages в iOS 18 підтримуватиме RCS. Цей новий стандарт замінить SMS як стандартний протокол зв'язку між пристроями Android та iOS. Також у Messages користувачі зможуть реагувати на будь-які емодзі, отримають можливість планувати надсилання повідомлень пізніше, форматувати текст жирним шрифтом, курсивом, підкресленням і закресленням. Нові текстові ефекти дозволяють підкреслювати слова та фрази з автоматичними пропозиціями. Крім того, користувачі також зможуть надсилати та отримувати повідомлення через супутникове з'єднання.

В застосунку Mail електронні листи можна автоматично сортувати за категоріями, щоб допомогти визначити пріоритетність повідомлень. У Maps є нові топографічні карти з мережею стежок і туристичних маршрутів. У Wallet нова функція Tap to Cash дозволяє надсилати гроші, тримаючи телефони разом.

Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом

 

Застосунок ‌Photos повністю перероблений. Він пропонує єдине подання з сіткою фотографій угорі та бібліотекою, упорядкованою за темами внизу. Сітка фотографій демонструє всю бібліотеку. Користувачі можуть використовувати перегляди місяців і років унизу, а також є кнопка фільтра, яка дозволяє приховувати знімки екрана та сортувати іншими способами. Простір під сіткою містить колекції з можливістю перегляду за темами, як-от час, люди, спогади, подорожі тощо. У розділі Recent Days відображаються фотографії за останні кілька днів, а такі речі, як фотографії квитанцій, автоматично відфільтровуються. People and Pets тепер збирає фотографії груп людей. Колекції можна змінити або закріпити. Проведіть пальцем праворуч від сітки, і ви побачите нову карусель із Featured ‌Photos‌ та іншими улюбленими колекціями. Цей розділ автоматично оновлюється для демонстрації нових зображень.

iOS 18 вперше принесла на ‌iPhone ігровий режим ─ Game Mode. Він мінімізує фонову активність, щоб підтримувати високу частоту кадрів, а також забезпечує кращу та швидшу взаємодію з AirPods та бездротовими ігровими контролерами.

Перша бета-версія ‌iOS 18‌ для розробників доступна вже сьогодні, а публічна бета-версія з'явиться пізніше. Офіційний реліз нової версії ОС очікується восени.

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За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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