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АНАЛІТИКА

Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS

13:03 27.05.2024 |

Новини IT

 

Apple повідомила виданню 9to5Mac, чому саме на пристроях користувачів з'явились вже давно видалені фотографії. Компанія заявляє, що річ у пошкодженому записі бази даних у файловій системі деяких пристроїв.

Apple повідомляє, що видалені фотографії не зберігались в iCloud Photos. Ці файли були лише на самому пристрої. Однак ці файли могли передатися з одного пристрою на інший при відновленні з резервної копії.

Один користувач Reddit раніше стверджував у вже видаленому дописі, що баг iOS 17.5 відновив видалені фотографії на iPad, який він продав другу.

Apple, однак, стверджує, що це неможливо, всі файли та контент назавжди видаляються після повного стирання даних з пристрою.

Компанія неодноразово підкреслює, що ця проблема була рідкісною і торкнулася невеликої кількості користувачів і невеликої кількості фотографій. Компанія не мала і не має доступу до фотографій чи відео користувачів.

iOS 17.5.1 не видаляє автоматично фотографії, які знову з'явилися після оновлення до iOS 17.5. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, вам потрібно перейти до програми "Фотографії" і видалити ці зображення вручну.

Після цього зображення буде переміщено до альбому "Нещодавно видалені" в додатку "Фотографії", де вони залишатимуться протягом 30 днів. Ви можете негайно видалити ці зображення, вибравши "Видалити з усіх пристроїв" в альбомі "Нещодавно видалені".
За матеріалами: Mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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