Фінансові новини
- |
- 27.05.24
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
13:03 27.05.2024 |
Apple повідомила виданню 9to5Mac, чому саме на пристроях користувачів з'явились вже давно видалені фотографії. Компанія заявляє, що річ у пошкодженому записі бази даних у файловій системі деяких пристроїв.
Apple повідомляє, що видалені фотографії не зберігались в iCloud Photos. Ці файли були лише на самому пристрої. Однак ці файли могли передатися з одного пристрою на інший при відновленні з резервної копії.
Один користувач Reddit раніше стверджував у вже видаленому дописі, що баг iOS 17.5 відновив видалені фотографії на iPad, який він продав другу.
Apple, однак, стверджує, що це неможливо, всі файли та контент назавжди видаляються після повного стирання даних з пристрою.
Компанія неодноразово підкреслює, що ця проблема була рідкісною і торкнулася невеликої кількості користувачів і невеликої кількості фотографій. Компанія не мала і не має доступу до фотографій чи відео користувачів.
iOS 17.5.1 не видаляє автоматично фотографії, які знову з'явилися після оновлення до iOS 17.5. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, вам потрібно перейти до програми "Фотографії" і видалити ці зображення вручну.
Після цього зображення буде переміщено до альбому "Нещодавно видалені" в додатку "Фотографії", де вони залишатимуться протягом 30 днів. Ви можете негайно видалити ці зображення, вибравши "Видалити з усіх пристроїв" в альбомі "Нещодавно видалені".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
Бізнес
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном
|NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год
|NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту
|Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+