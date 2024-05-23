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АНАЛІТИКА

SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell

23:34 22.05.2024 |

Новини IT

 

SpaceX презентувала перший відеодзвінок з використанням супутникового сервісу Starlink Direct to Cell. У тестуванні застосовувались немодифіковані телефони.

Компанія SpaceX вже кілька років працює над створенням цієї послуги, і, за прогнозами, Direct to Cell буде запущено пізніше цього року.

З 2022 року SpaceX активно співпрацює з T-Mobile та іншими міжнародними операторами, щоб надати клієнтам можливість користуватися супутниковим зв'язком. Наразі корпорація успішно завершила важливий етап у розвитку цього сервісу.

У X (раніше Twitter) SpaceX опублікувала відео, на якому співробітник компанії здійснює відеодзвінок з колегою, використовуючи немодифікований телефон, підключений до Direct to Cell. Це перший успішний відеодзвінок у рамках цього проєкту.


Два місяці тому SpaceX відправила листа до FCC, в якому повідомила про успіхи в тестуванні. Хоча якість дзвінка була трохи розмитою, під час тесту було зрозуміло, що служба працює стабільно.

Коли Direct to Cell буде запущено пізніше цього року, сервіс спочатку підтримуватиме лише текстові повідомлення. Голосовий зв'язок і передача даних очікуються у 2025 році.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX
 

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