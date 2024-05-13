Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg

12:07 13.05.2024 |

Новини IT

 

Apple Inc. досягла домовленості з OpenAI щодо використання технології стартапу в iPhone. Ця домовленість є частиною програми Apple із впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18 від Apple, наступній операційній системі iPhone.

Apple також провела переговори з Google Alphabet Inc. про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Ці переговори не закінчилися угодою, але тривають.

Угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця. Тим не менш, наразі немає гарантії, що угоду буде оголошено найближчим часом.

Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні під час щорічної Всесвітньої конференції розробників. Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Apple планує власний проект в області ШІ

Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT, але додав, що є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Він пообіцяв, що нові функції ШІ з'являться в продуктах Apple на "дуже продуманій основі".

Під час телефонної конференції Apple минулого тижня він стверджував, що Apple матиме перевагу в області ШІ.

"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання від Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг", - сказав Кук.

Нагадаємо, наприкінці квітня Apple відновила переговори з OpenAI щодо використання технології штучного інтелекту для реалізації низки нових функцій, які будуть представлені в iPhone пізніше цього року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7206
  0,1688
 0,43
EUR
 1
 42,8148
  0,3836
 0,90

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4258  0,01 0,02 39,9850  0,00 0,01
EUR 42,4325  0,05 0,13 43,1567  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,25 0,63 39,6300  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес