Фінансові новини
- |
- 13.05.24
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
12:07 13.05.2024 |
Apple Inc. досягла домовленості з OpenAI щодо використання технології стартапу в iPhone. Ця домовленість є частиною програми Apple із впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел видання, обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18 від Apple, наступній операційній системі iPhone.
Apple також провела переговори з Google Alphabet Inc. про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Ці переговори не закінчилися угодою, але тривають.
Угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця. Тим не менш, наразі немає гарантії, що угоду буде оголошено найближчим часом.
Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні під час щорічної Всесвітньої конференції розробників. Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.
Apple планує власний проект в області ШІ
Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT, але додав, що є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Він пообіцяв, що нові функції ШІ з'являться в продуктах Apple на "дуже продуманій основі".
Під час телефонної конференції Apple минулого тижня він стверджував, що Apple матиме перевагу в області ШІ.
"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання від Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг", - сказав Кук.
Нагадаємо, наприкінці квітня Apple відновила переговори з OpenAI щодо використання технології штучного інтелекту для реалізації низки нових функцій, які будуть представлені в iPhone пізніше цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
|Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело
|Путін вирішив змінити Шойгу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
Бізнес
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench
|Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
|Без VPN і дозволу уряду: в Китаї раптово запрацював заборонений WhatsApp
|Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri
|Neuralink Ілона Маска повідомив, що його мозковий чип мав проблеми після імплантації першому пацієнту