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АНАЛІТИКА

Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench

23:33 09.05.2024 |

Новини IT

Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench

 

Процесори Apple M4 набирають близько 3800 балів у тесті одноядерної продуктивності Geekbench. За останній час у базі тесту з'явилося кілька оцінок, які порівнюють M4 з флагманським процесором Intel Core i9-14900KS. В однопотокових тестах Apple M4 випереджає чип Intel приблизно на 16%.

Чисельні результати в базі дають уявлення про продуктивність найпотужніших ядер M4. Багатоядерні тести не настільки цікаві, оскільки чотири продуктивних ядра процесора та шість енергоефективних працюють разом.

Новий Apple M4 поєднує 10 обчислювальних ядер та 10-ядерний графічний процесор із 16-ядерним нейронним рушієм, для якого вказана продуктивність 38 TOPS. Чип, створений за 3 нм техпроцесом підтримує динамічне кешування, трасування променів та апаратне прискорення AV1.

Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench

 

Значна перевага Apple M4 в одноядерному тесті Geekbench може бути результатом доданої підтримки Scalable Vector або Matrix Extensions (SVE або SME) - деякі підтести, як-от виявлення об'єктів, отримали значне підвищення продуктивності (~200%). Підтримка чих функцій означатиме, що Apple використовує архітектуру ARMv9, але точно про це не відомо.

Раніше стали відомими результати машинного навчання Apple M4 у Geekbench. Різниця між M2 та M4 не надто велика, новий чип приблизно на 23% швидший, попри хвалькуваті заяви Apple.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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