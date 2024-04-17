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Гендиректор Apple каже, що компанія розгляне можливість будівництва заводу в Індонезії
11:49 17.04.2024 |
Компанія Apple Inc розгляне можливість будівництва виробничого підприємства в Індонезії. Про це заявив її генеральний директор Тім Кук, повідомляє Reuters.
Про такі наміри він оголосив після зустрічі з президентом Джоко Відодо, який висловив сподівання, що технологічний гігант збільшить свою присутність в Індонезії за рахунок партнерства з місцевими компаніями.
"Ми говорили про бажання президента бачити виробництво в країні, і це те, що ми будемо розглядати", - зазначив Тім Кук після зустрічі.
Міністр промисловості Індонезії Агус Гуміванг Картасасміта зі свого боку зауважив, що якщо Apple вирішить побудувати виробничі потужності в Індонезії, вона матиме можливість виробляти продукцію на експорт.
"Ми обговоримо, як завод Apple в Індонезії може стати глобальним ланцюжком поставок", - сказав він.
Гендиректор Apple прибув до Джакарти 16 квітня після візиту до В'єтнаму. Він зустрівся з Джоко Відодо та відкрив четверту академію для розробників на острові Балі.
Apple не має виробничих потужностей в Індонезії, але з 2018 року вона створює академії для розробників додатків, загальна вартість яких, включно з новою академією, становить $99 млн.
Індонезія має велике технічно підковане населення, що робить цю країну Південно-Східної Азії ключовим цільовим ринком для інвестицій, пов'язаних з технологіями.
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