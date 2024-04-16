iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший

Повідомляється, що Apple планує використовувати новітню технологію виробництва N2 від TSMC для створення своїх мобільних чипів A19 Pro на основі 2 нм техпроцесу. Це дасть Apple велику перевагу над конкурентами, оскільки, як повідомляє TSMC, процес N2 забезпечує зниження енергоспоживання до 30%.

За останньою інформацією, Apple A19 Pro буде першим у світі чипом, виробленим на TSMC за новим 2 нм техпроцесом, масове виробництво якого почнеться в другій половині 2025 року. Основною перевагою переходу на ще менший техпроцес є підвищена енергоефективність і поліпшена швидкість завдяки збільшенню кількості транзисторів у чипі. Стверджується, що на вузлі N2 кількість транзисторів збільшиться на 15% при збереженні того ж розміру кристала, що і на вузлі N3E з 3 нм техпроцесом.

Попри більшу кількість транзисторів, чип на основі 2 нм техпроцесу може забезпечити зниження енергоспоживання до 30% при одночасному збільшенні продуктивності до 15% порівняно з 3 нм чипом.

З урахуванням того, що Apple продовжує відрізняти версію Pro від стандартного iPhone, можна з упевненістю сказати, що тільки iPhone 17 Pro отримає новий чип A19 Pro, в той час як iPhone 17 може використовувати чип A18 Pro цього року на 3 нм техпроцесі.

Окрім A19 Pro, майбутній чип Apple, який використовується в планшетах iPad і MacBook, як передбачається, буде виготовлено з використанням тієї ж передової технології виробництва чипів. Однак, схоже, що iPhone насамперед скористається цією перевагою.