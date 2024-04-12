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АНАЛІТИКА

Apple планує оновити всю лінійку Mac чипами M4, які будуть зосереджені на можливостях ШІ

13:09 12.04.2024 |

Новини IT

 

Apple планує оновити всю свою лінійку Mac новими чипами M4, які будуть розроблені з фокусом на штучний інтелект. Про це інформує Марк Гурман з Bloomberg.

Повідомляється, що компанія вже наближається до початку виробництва нового чипа M4, який матиме щонайменше три різновиди. Чипи використають для оновлення всіх моделей Mac.

Зараз Apple націлена на випуск оновлених комп'ютерів наприкінці 2024 року. У цей період планують випустити новий iMac, 14″ та 16″-дюймові MacBook Pro та Mac Mini. Весною 2025 року також з'являться 13″ та 15″-дюймові MacBook Air, Mac Studio - десь в середині наступного року, а Mac Pro наприкінці 2025-го.

Лінійка чипів M4 матиме версію початкового рівня під назвою Donan, яку використають у MacBook Pro та Air, а також Mac Mini. Більш потужний чип під назвою Brava буде використаний у Mac Studio. Топовий процесор під кодовою назвою Hidra розробляють для Mac Pro.

Як розповідає Марк Гурман, продажі комп'ютерів Apple впали на 27% із 2022 року, а запуск MacBook із чипом M3 не надто допоміг виправити цю ситуацію, оскільки чипи не мали великої переваги над M2. Крім того, зараз компанія намагається наздогнати Microsoft та Google у розробці та впровадженні штучного інтелекту у пристрої.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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