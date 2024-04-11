Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії

Компанія Apple збільшує обсяги виробництва iPhone в Індії. Минулого фінансового року випустила на місцевих підприємствах смартфонів на $14 млрд. Про це пише Bloomberg.

За словами обізнаних людей, зараз компанія виробляє в Індії до 14% або приблизно один із семи своїх смартфонів. Це свідчить про те, що Apple прискорює зусилля, спрямовані на зменшення своєї залежності від Китаю на тлі зростання геополітичної напруженості.

Китай залишається основним центром виробництва iPhone і найбільшим закордонним ринком. Але саме там доходи Apple падають через появу нових конкурентів, як-от Huawei Technologies Co., а також розширення заборони на використання іноземних технологій на робочому місці.

Як відомо, урядова політика в Індії передбачає фінансові стимули з метою спробувати залучити високотехнологічне виробництво в країну. Тут акцентують, що це допомогло таким компаніям як Apple розширити місцеве виробництво.

«Ми будемо розвивати цей імпульс і прагнемо до стабільного та прозорого регуляторного режиму, який перетворить Індію на глобальний виробничий центр, якому довіряють у всьому світі», - заявили в уряді Індії.

За даними медіа, у фінансовому році, який закінчився в березні, Foxconn Technology Group зібрала майже 67% вироблених в Індії iPhone, а Pegatron Corp. - 17%. Решта iPhone були виготовлені на заводі Wistron Corp., який торік поглинула Tata Group.

