Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії

10:03 11.04.2024 |

Новини IT

 

Компанія Apple збільшує обсяги виробництва iPhone в Індії. Минулого фінансового року випустила на місцевих підприємствах смартфонів на $14 млрд. Про це пише Bloomberg.

За словами обізнаних людей, зараз компанія виробляє в Індії до 14% або приблизно один із семи своїх смартфонів. Це свідчить про те, що Apple прискорює зусилля, спрямовані на зменшення своєї залежності від Китаю на тлі зростання геополітичної напруженості.

Китай залишається основним центром виробництва iPhone і найбільшим закордонним ринком. Але саме там доходи Apple падають через появу нових конкурентів, як-от Huawei Technologies Co., а також розширення заборони на використання іноземних технологій на робочому місці.

Як відомо, урядова політика в Індії передбачає фінансові стимули з метою спробувати залучити високотехнологічне виробництво в країну. Тут акцентують, що це допомогло таким компаніям як Apple розширити місцеве виробництво.

«Ми будемо розвивати цей імпульс і прагнемо до стабільного та прозорого регуляторного режиму, який перетворить Індію на глобальний виробничий центр, якому довіряють у всьому світі», - заявили в уряді Індії.

За даними медіа, у фінансовому році, який закінчився в березні, Foxconn Technology Group зібрала майже 67% вироблених в Індії iPhone, а Pegatron Corp. - 17%. Решта iPhone були виготовлені на заводі Wistron Corp., який торік поглинула Tata Group.
За матеріалами: Mezha.Media
Ключові теги: Apple, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8313  0,00 0,01 39,3933  0,02 0,06
EUR 42,0000  0,19 0,45 42,8329  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес