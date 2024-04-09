Apple погодилася виконати умови антимонопольного регулятора ЄС

Компанія Apple прийняла вимоги Європейського Союзу, тож тепер вона зобов'язана інформувати користувачів про існування потокових сервісів від інших компаній.

Віднині компанія буде інформувати користувачів про альтернативні платформи потокового передавання музики. Оголошення було зроблено після того, як Apple оштрафували на 1,8 мільярда євро.

Однак Apple також заявила, що має намір стягувати комісію в розмірі 27% від продажу застосунків на вебсторінці розробників після того, як користувач натисне зовнішнє посилання і зробить покупку протягом семи днів.

Нагадаємо, що в березні Європейська комісія зобов'язала Apple змінити умови їх контрактів із розробниками потокових платформ після скарг від компаній. Наприклад, Spotify стверджував, що змушений підвищити ціни для користувачів через тиск Apple.