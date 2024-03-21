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Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
09:19 21.03.2024 |
Нещодавно чотири великі компанії - Meta, Microsoft, X і Match Group - виступили проти рішення Apple стягувати плату за платежі iOS, що здійснюються поза App Store. Ці компанії подали юридичний протест проти рішення Apple стягувати комісію за платежі iOS, зроблені за межами App Store, тим самим підтримавши Epic Games у його довгій юридичній битві з Apple.
Що відомо
Apple була змушена дозволити платежі третіх сторін на iOS відповідно до Акта про цифрові ринки Європейського Союзу і судового рішення в США. Компанія бере до 30% від покупок в App Store. Можливо, побоюючись втратити значну частину комісії, Apple заявила, що стягуватиме плату до 27%, коли розробники обробляють покупки поза App Store.
Компанії, які підтримують петицію Epic, стверджують, що плата, яку Apple стягує за зовнішні платежі, фактично залишає попередні правила чинними. Microsoft зазначила, що остання політика Apple обмежує її здатність пропонувати користувачам передплати та знижки. Match Group стверджує, що рішення Apple вплине на багатьох розробників і користувачів та що воно перешкоджає спробі суду запропонувати споживачам конкуренцію за цінами. А за словами X (Twitter), 27-відсоткова комісія не дає розробникам великого стимулу посилатися на зовнішні способи оплати.
Тим часом Meta стягує більше за свої плани без реклами та просувні пости у своїх застосунках для iOS, ніж в Інтернеті. У висновку Meta йдеться, що вона мусить мати можливість спрямовувати користувачів до інших варіантів оплати постів, що просуваються.
Тим часом Epic готується до дебюту свого ігрового магазину на iOS і Android наприкінці цього року. На конференції розробників ігор компанія заявила, що магазин буде кросплатформним для мобільних пристроїв, ПК і macOS. Компанія планує стягувати з розробників мобільних ігор ті самі 12 відсотків, які вона отримує з продажів ігор для ПК.
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