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АНАЛІТИКА

Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука

12:38 18.03.2024 |

Новини IT

 

Apple погодилася виплатити 490 мільйонів доларів, щоб врегулювати груповий позов, пов'язаний із гендиректором компанії Тімом Куком (Tim Cook).

У судовому позові стверджується, що Тім Кук обдурив акціонерів, приховуючи падіння попиту на iPhone у Китаї. Сталося це у 2018 році: 1 листопада Кук під час зустрічі з аналітиками заявив, що Apple стикається з тиском на ринках, що розвиваються. Але Китаю в цьому списку не було.

"Що стосується конкретно Китаю, я б не відносив Китай до цієї категорії. Наш бізнес у Китаї був дуже сильним у минулому кварталі. Ми зросли на 16%, чому дуже раді. Зокрема, iPhone продемонстрував дуже сильне, дуже сильне зростання, що виражалося двозначними цифрами. Наша категорія інших продуктів також була навіть трохи сильнішою, ніж загальна кількість компаній", - сказав тоді Тім Кук.

А в січні 2019 року Кук відправив лист інвесторам, в якому повідомлялося про зниження виручки за четвертий квартал 2018 року. Якщо спочатку прогнозувалася виручка від 89 до 93 мільярдів доларів за квартал, то в підсумку вона склала 84,3 мільярда. Ціна акцій Apple впала приблизно на 25% з 1 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року.

У тому листі Тім Кук заявив, що в падінні виручки, зокрема, винне уповільнення економіки Китаю.

За словами інвесторів, Кук знав, що попит на iPhone у Китаї падає під час звіту про прибутки та збитки в листопаді 2018 року, але не повідомив про це.
Apple ці звинувачення спростовує та своєї провини не визнає. Але компанія погодилася виплатити 490 мільйонів доларів, щоб уникнути додаткових витрат і часу, пов'язаних із судовими розглядами.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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