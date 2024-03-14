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SpaceX Ілона Маска вперше успішно запустила найбільшу ракету у світі і повернула її на Землю
17:45 14.03.2024 |
Американська компанія-розробник SpaceX успішно завершила третій тестовий політ надважкої ракети Starship, що розробляється для польотів на Марс.
Запуск було здійснено о 04:35 за часом східного узбережжя США (о 15:25 за Києвом), за годину і 4 хвилини вона приводнилася в районі Індійського океану, повідомляється на сайті компанії.
Це було третє льотне випробування Starship, попередніх два завершилися невдало.
Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 м. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).
Попередні дві спроби запуску Starship, зроблені у квітні та листопаді 2023 року, закінчилися невдало.
Друге льотне випробування Starship і ракети Super Heavy, яка виводить корабель на орбіту, відбулося 18 листопада 2023 року. Тоді апарат вибухнув через три з половиною хвилини польоту на висоті близько 90 км над Мексиканською затокою.
Перше випробування Starship на надважкому ступені ракети Super Heavy відбулося у квітні 2023 року, тоді запланований суборбітальний тестовий політ не відбувся через вибух, який стався через кілька хвилин польоту.
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