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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Microsoft запатентувала технологію набору тексту за допомогою погляду
12:48 14.03.2024 |
Microsoft розробляє інноваційну технологію Eye-Gaze, яка може змінити спосіб взаємодії користувачів з додатками за допомогою рухів очей. Нещодавно подана патентна заявка Microsoft демонструє останні досягнення технології в галузі доступності та користувацького досвіду.
Технологія Eye-Gaze дасть вам змогу друкувати, використовуючи лише ваші очі. Патентована система Eye-Gaze використовує метод введення без затримки, де користувачеві потрібно тільки дивитися на клавіші на екрані, щоб набирати текст. Крім того, вона дає змогу користувачам взаємодіяти з різними додатками, просто фокусуючи свій погляд на них, що дає змогу натискати кнопки у веб-браузерах без будь-якої фізичної взаємодії.
Microsoft ввела систему плавного відгуку, звану "dwell-free", щоб усунути проблеми, пов'язані з мерехтінням очей і нерівними записами погляду. Це допомагає вирішити проблему не точного визначення місця, на яке дивиться людина. Також це не вимагає від когось дивитися на об'єкт занадто довго, що покращує зручність використання і знижує навантаження на очі.
Стаття на тему:
01.03.24 Нова інновація Honor Magic 6 Pro: керування телефонним дзвінком очима
Цифрова рухома панель Magic Capsule, яка розташована на Honor Magic 6 Pro, забезпечує безперервний моніторинг рухів очей користувача. Ця технологія використовує передню камеру смартфона та інтелектуальне розпізнавання облич для точного визначення напрямку вашого погляду
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