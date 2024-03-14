Microsoft запатентувала технологію набору тексту за допомогою погляду

Microsoft розробляє інноваційну технологію Eye-Gaze, яка може змінити спосіб взаємодії користувачів з додатками за допомогою рухів очей. Нещодавно подана патентна заявка Microsoft демонструє останні досягнення технології в галузі доступності та користувацького досвіду.

Технологія Eye-Gaze дасть вам змогу друкувати, використовуючи лише ваші очі. Патентована система Eye-Gaze використовує метод введення без затримки, де користувачеві потрібно тільки дивитися на клавіші на екрані, щоб набирати текст. Крім того, вона дає змогу користувачам взаємодіяти з різними додатками, просто фокусуючи свій погляд на них, що дає змогу натискати кнопки у веб-браузерах без будь-якої фізичної взаємодії.

Microsoft ввела систему плавного відгуку, звану "dwell-free", щоб усунути проблеми, пов'язані з мерехтінням очей і нерівними записами погляду. Це допомагає вирішити проблему не точного визначення місця, на яке дивиться людина. Також це не вимагає від когось дивитися на об'єкт занадто довго, що покращує зручність використання і знижує навантаження на очі.

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