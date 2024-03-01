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АНАЛІТИКА

Нова інновація Honor Magic 6 Pro: керування телефонним дзвінком очима

13:45 01.03.2024 |

Новини IT

Нова інновація Honor Magic 6 Pro: керування телефонним дзвінком очима

 

На Міжнародному Конгресі Мобільних Технологій (Mobile World Congress) 2024 відбувся дивовижний дебют - Honor представив технологію стеження за очима у своєму флагманському смартфоні Honor Magic 6 Pro.


Цифрова рухома панель Magic Capsule, яка розташована на Honor Magic 6 Pro, забезпечує безперервний моніторинг рухів очей користувача. Ця технологія використовує передню камеру смартфона та інтелектуальне розпізнавання облич для точного визначення напрямку вашого погляду. Практично в миттєвому режимі ви можете взаємодіяти з вашим телефоном, відповідаючи на телефонні дзвінки, переглядаючи повідомлення чи запускаючи додатки, все це лише за допомогою рухів ваших очей.


Технологія стеження за очима вже випробувана у різних сценаріях, включаючи керування автомобілем та іншими фізичними об'єктами, і Honor планує розвивати її функціональність для ще більш широкого спектра впроваджень.

Власники Honor Magic 6 Pro можуть насолоджуватися цією інноваційною функцією вже зараз, а міжнародна версія пристрою з відстеженням за очима очікується на початку березня.
За матеріалами: gagadget.com
 

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