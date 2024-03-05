Фінансові новини
- |
- 05.03.24
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
22:41 04.03.2024 |
В суді Північної Каліфорнії було подано колективний позов проти компанії Apple. Її звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв.
За даними, наданими Bloomberg Law, позивачі стверджують, що Apple штучно створила непропорційні умови конкуренції, щоб забезпечити домінування свого продукту iCloud. Хмарне сховище охоплює десятки мільйонів користувачів у США. Згідно зі скаргою, Apple обмежила інші хмарні провайдери шляхом технологічних обмежень, що дозволяють лише iCloud забезпечувати повний спектр послуг зберігання для користувачів її пристроїв.
Заявники також наголошують, що iCloud не є кращим за інші хмарні платформи зберігання з погляду безпеки та функціональності. За їхніми словами, Apple досягла свого домінування на ринку та створила несправедливі умови конкуренції.
Справа щойно подана, і поки не отримала статусу групового позову. Проте будь-хто, хто вважає, що має право взяти участь у цій справі, може звернутися на веб-сайт Hagens Berman, щоб отримати більше інформації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Середня зарплата і рівень сплати податків стануть критеріями для бронювання
|Заходи збільшення доходів держбюджету-2024 на 44,2 млрд грн включають підвищення військового збору й акцизів - Мінфін
|Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно
|Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та віртуальну реальність
|Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я
Бізнес
|Ілон Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT
|Нова інновація Honor Magic 6 Pro: керування телефонним дзвінком очима
|Серія Google Pixel 8 названа "Найкращим смартфоном" 2023 року
|Швидше деяких SSD: Samsung представляє картки microSD SD Express на 256 ГБ зі швидкістю 800 МБ/с та UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND
|TikTok видаляє всі пісні, пов'язані з Universal Music
|Nissan Juke отримав оновлений екстер’єр та інтер'єр
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring