Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв

В суді Північної Каліфорнії було подано колективний позов проти компанії Apple. Її звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв.

За даними, наданими Bloomberg Law, позивачі стверджують, що Apple штучно створила непропорційні умови конкуренції, щоб забезпечити домінування свого продукту iCloud. Хмарне сховище охоплює десятки мільйонів користувачів у США. Згідно зі скаргою, Apple обмежила інші хмарні провайдери шляхом технологічних обмежень, що дозволяють лише iCloud забезпечувати повний спектр послуг зберігання для користувачів її пристроїв.

Заявники також наголошують, що iCloud не є кращим за інші хмарні платформи зберігання з погляду безпеки та функціональності. За їхніми словами, Apple досягла свого домінування на ринку та створила несправедливі умови конкуренції.

Справа щойно подана, і поки не отримала статусу групового позову. Проте будь-хто, хто вважає, що має право взяти участь у цій справі, може звернутися на веб-сайт Hagens Berman, щоб отримати більше інформації.