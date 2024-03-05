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АНАЛІТИКА

ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм

22:32 04.03.2024 |

Новини IT

 

Як повідомляє Engadget, після кількох місяців спекуляцій Європейська комісія таки наклала штраф на Apple у $1,95 млрд за обмеження альтернативних програм для потокової передачі музики в App Store.

Історія почалася у 2020 році, коли Spotify поскаржилась на Apple за «придушення» її музичного сервісу на користь iTunes і Apple Music. Через 4 роки Єврокомісія таки визнала, що Apple порушила антимонопольне законодавство ЄС, заборонивши розробникам програм інформувати користувачів про сторонні варіанти для придбання передплат на музику (зокрема, розміщення оголошень чи посилань на вебсайти у програмах, або через електронні листи).

Apple застосовувала цю практику майже 10 років, тим самим змушуючи користувачів iOS сплачувати більше за передплату музики, ніж потрібно (з урахуванням її 30% комісії, яку розробники враховують при формуванні ціни).

Попередньо повідомлялось, що ЄС може накласти штраф на Apple у розмірі $542,6 млн - менше третини від остаточної суми. Однак комісія обрала більше фінансове покарання, як «стримуючий фактор», аби порушення не повторювалось. Apple планує оскаржити це рішення.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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