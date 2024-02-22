Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам

Компанія Apple у наступній версії IOS впровадить новий тип захисту текстових повідомлень iMessage, щоб захиститись від майбутніх технологій зламу.

Новий криптографічний протокол захисту, відомий як PQ3, захищатиме від квантових хакерських атак. Ймовірно, що це є ознакою підготовки технічних компаній до потенційного прориву в розвитку квантових обчислень.

Багато компаній та держав зараз стурбовані можливим розвитком квантових комп'ютерів. Apple стверджують, що їхній новий алгоритм шифрування є найсучаснішим на ринку і зможе протистояти найскладнішим атакам. На сьогодні не зафіксовано жодного успішного зламу квантовими технологіями.

Дії компанії відбуваються в той час, як політики у Вашингтоні обговорюють та готуються до моменту, коли квантові комп'ютери зможуть зламати усі поточні форми шифрування.