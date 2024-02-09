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АНАЛІТИКА

Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows

09:57 09.02.2024 |

Новини IT

Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows

 

Apple випустила фінальні версії TV, Music, Devices на Windows (Windows 10 й 11) - більш ніж через рік після виходу попередніх версій ті вийшли з бети та позбулися помітки Preview у назві, звернув увагу сайт MacRumors.

Із запуском Apple допомагала Microsoft (дещо іронічно, зважаючи на затяжний бета-тест), а провідний архітектор Microsoft Store Руді Хайн привітав Apple із запуском в X / Twitter. Microsoft зі свого боку раніше інтегрувала iCloud у Windows, реалізувавши можливість доступу до фото/відео з хмарного сховища Apple безпосередньо через стандартну програму «Фотографії» у Windows 11.

Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows

 

Тріо згаданих програм разом з оновленим iCloud мають замінити iTunes на Windows - Apple TV призначене для перегляду фільмів і серіалів, Apple Music - для прослуховування музики, а Apple Devices - керування пристроями (створення резервних копій, відновлення iPhone та iPad, синхронізація контенту й оце от все). iTunes тепер потрібен лише для доступу до подкастів та аудіокниг на Windows.

Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows

 

Фінальні версії Apple TV, Apple Music та Apple Devices для Windows вже доступні завантаження в Microsoft Store - лише на традиційних (x86-сумісних) ПК з Windows 10 або Windows 11. І поки що немає жодних ознак розробки ARM64-версій для ПК на процесорах Qualcomm (платформа Windows on ARM).
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple, Microsoft
 

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