Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент

Власникам нової гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro потрібно добре запам'ятовувати (або записувати) паролі до своїх нових пристроїв. З'ясувалося, що якщо забути свій пароль, скинути код можна лише надавши фізичний доступ до свого пристрою.

Apple повідомляє покупцям, що єдиний спосіб скинути їх коди - це піти в Apple Store або відправити свою гарнітуру змішаної реальності поштою до служби підтримки AppleCare. Потім Apple скине коди, щоб споживачі могли знову використати свій пристрій.

Зазначається, що якщо користувач вводить неправильний код багато разів, його пристрій буде вимкнено, і йому доведеться почекати деякий час, щоб мати змогу повторити спробу. Якщо ввести правильний код не вдасться, і доведеться звертатися за допомогою фахівців Apple, то після скидання весь контент на гарнітурі буде видалено.

Слід зазначити, що деякі користувачі скаржаться на блокування гарнітури навіть при введенні правильного пароля. Поки неясно, чи ця проблема зачіпає лише деякі пристрої чи має глобальний характер.

Деякі користувачі повідомляють, що для скидання пароля співробітники Apple Genius Bar використовують пристрій з назвою Developer Strap, який компанія продає розробникам за $299. Такий пристрій дозволяє під'єднати гарнітуру до iPad або ноутбуків та перезавантажити її. Повідомляється, що принаймні в одному випадку Apple Genius не змогла скинути налаштування гарнітури користувача, і компанія була змушена її повністю замінити.