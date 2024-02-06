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Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
13:32 06.02.2024 |
Щорічно журнал Fortune складає рейтинг корпоративної репутації, до якого входять найповажніші компанії світу. Минув 2023 рік, а отже - час підбити його підсумки.
Список Fortune складається з 1500 компаній, 1000 з яких базуються в США, а 500 - в інших країнах. Усі вони мають дохід не менше 10 мільярдів доларів. Далі журнал відфільтрував тільки найприбутковіші та скоротив список до 680. Потім їх оцінили близько 3700 керівників, директорів та аналітиків. Вони поставили свої оцінки за різними категоріями: інвестиційна цінність, якість управління, соціальна відповідальність тощо.
У результаті лідером рейтингу стала Apple. Найцікавіше, що компанія посідає перше місце вже 17-й рік поспіль. Вона отримала найвищі оцінки в таких сферах, як соціальна відповідальність, фінансова стійкість, інновації та глобальна конкурентоспроможність.
Попри це, показник Apple 8,19 виявився нижчим за минулорічний показник 8,65.
Друге місце в рейтингу посідає Microsoft, яку визнали лідером в індустрії комп'ютерного програмного забезпечення. На третє місце опустився Amazon, який все ж таки отримав чудові результати в інтернет-послугах і роздрібній торгівлі.
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