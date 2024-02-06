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Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні

09:57 06.02.2024 |

Новини IT

 

Загалом на момент запуску в магазині Apple Vision Pro доступні понад 1 млн сумісних програм (з них 99%, за даними Марка Гурмана з Bloomberg, немодифіковані версії для iPad).

Apple анонсувала, що в магазині програм для Vision Pro доступні понад 600 застосунків та ігор, розроблених спеціально під гарнітуру. На додаток до сумісних стримінгових програм, оголошених минулого місяця, компанія каже, що користувачі зможуть отримати доступ до програм від провайдерів кабельного телебачення, таких як Charter, Spectrum, Comcast, Cox, Sling TV і Verizon Fios.

Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні

 За допомогою програми NBA на Apple Vision Pro любителі баскетболу можуть транслювати до п'яти ігор у прямому ефірі або за запитом, одночасно та легко переставляючи вікна у своєму просторі.

Також є підтримка програм NBA та PGA Tour Vision, які надають користувачам можливість «відстеження гри у реальному часі, накладену на 3D-моделі справжніх полів». Понад 250 ігор Apple Arcade також працюватимуть на Vision Pro, зокрема Lego Builder's Journey, Super Fruit Ninja, Bloons TD 6, Skatrix Pro, What the Golf?, Cut the Rope 3 тощо.

Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні

 

Серед інших програм, які додадуть «вражень» клієнтам Vision Pro - Hold the World, який дозволяє «відвідати» Музей природної історії в Лондоні з Девідом Аттенборо; J.Crew Virtual Closet, яка дозволить купувати одяг у віртуальному просторі; та Wayfair Decorify, розроблена для створення проєктів з дизайну свого будинку.

Vision Pro підтримуватиме низку програм для підвищення продуктивності, включаючи службу обміну файлами Box, програму для мозкового штурму MindNode і програмне забезпечення для керування завданнями та проєктами OmniFocus і OmniPlan. Користувачі також можуть спробувати JigSpace, який, за словами Apple, «поєднує 3D-контент, аудіо, відео та текст в інтерактивних покрокових просторових презентаціях» на Vision Pro.

Інші сумісні програми, орієнтовані на роботу, включають Webex, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Notion і Todoist.

Програми Netflix і YouTube, як і очікувалось, у переліку відсутні - наразі користувачі можуть відкрити сервіси через браузер.

Apple Vision Pro доступна в магазинах США за ціною $3 499 і доплатою $149 за рецептурні лінзи.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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